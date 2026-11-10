أخبار اليمن : صنعاء تسقط مقاتلة سعودية

صنعاء تسقط مقاتلة سعوديةأسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع مسلح نوع (CH4) تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، ان القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع (CH4) تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف، وذلك بسلاح مناسب.

وأضاف أن هذه الطائرة هي الرابعة التي تم إسقاطها من هذا النوع منذ بدء التصعيد.