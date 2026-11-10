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كامل الوزير للنواب: القطاع الخاص أنجح فى الإدارة من الحكومة

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كامل الوزير للنواب: القطاع الخاص أنجح فى الإدارة من الحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القطاع الخاص يمتلك كفاءة أكبر في إدارة العديد من المشروعات مقارنة بالقطاع الحكومي، قائلا: «القطاع الخاص بيدير أحسن من الحكومة، وإحنا فاشلين في الإدارة، وبنعترف إن القطاع الخاص أنجح مننا».

 

وأضاف كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكومة تستطيع إنشاء مصنع للسكك الحديدية، لكن إدارة القطاع الخاص للمصنع ستكون أفضل وأكثر كفاءة، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات لتعظيم الاستفادة منها.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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