كامل الوزير للنواب: القطاع الخاص أنجح فى الإدارة من الحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القطاع الخاص يمتلك كفاءة أكبر في إدارة العديد من المشروعات مقارنة بالقطاع الحكومي، قائلا: «القطاع الخاص بيدير أحسن من الحكومة، وإحنا فاشلين في الإدارة، وبنعترف إن القطاع الخاص أنجح مننا».

وأضاف كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكومة تستطيع إنشاء مصنع للسكك الحديدية، لكن إدارة القطاع الخاص للمصنع ستكون أفضل وأكثر كفاءة، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات لتعظيم الاستفادة منها.