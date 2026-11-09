تبييض منطقة تحت الابطين الغامقة باستخدام البيكنج صودا

لو بتعاني من غمقان منطقة تحت الابطين، النهاردة هنشارك معاكم وصفات طبيعية لتبييض منطقة تحت الابطين باستخدام البكينج صودا او المعروفة بصودا الخبز او الكربوناتو.

1- وصفة صودا الخبز والخيار :

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة من صودا الخبز.

- معلقة كبيرة من عصير الخيار.

اخلطي المكونين مع بعض، وممكن تضيفي كام نقطة من زيت الزيتون وعصير الليمون (اختياري)، امزجيهم مع بعض كويس، ووزعي الخليط على منطقة تحت الابطين، وسيبيه لمدة ١٥ دقيقة، وبعدين اغسليه بماية فاترة، كرري الوصفة ٣ مرات في الاسبوع.

2- سكراب صودا الخبز والعسل :

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة من صودا الخبز.

- معلقة كبيرة عسل.

اخلطي المكونين مع بعض، ولو لقيتي الخليط سميك ضيفي كام نقطة من ماية الورد، ووزعي الخليط على منطقة تحت الابطين، ودلكي المنطقة لمدة دقيقة، وسيبي الخليط لمدة ٢٠ دقيقة لحد ما ينشف، وبعدين اغسلي المنطقة بالماية الفاترة، كرري الوصفة مرة واحدة يوميا.

3- وصفة صودا الخبز وخل التفاح :

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة من صودا الخبز.

- ١/٢ معلقة كبيرة من خل التفاح.

اخلطي المكونين مع بعض للحصول عجينة سميكة ومتجانسة، ودلكي منطقة الابطين لمدة دقيقة، وسيبي العجينة تنشف لمدة من ١٥ - ٢٠ دقيقة، وبعدين اغسلي المنطقة بالماية الباردة، كرري الوصفة من مرتين لتلات مرات في الاسبوع.

4- وصفة صودا الخبز وماية الاكسجين :

هتحتاجي:

- ١/٤ كوباية من صودا الخبز.

- عصير ١/٢ ليمونة متخففة بالماية.

- ١/٨ كوباية من ماية الاكسجين.

اخلطي المكونات مع بعض للحصول على عجينة سميكة سهلة الفرد، ووزعي الخليط على منطقة تحت الابطين، وسيبيه ينشف لمدة من ١٥ - ٢٠ دقيقة، وبعدين اشطفيه بالماية، كرري الوصفة من مرتين لتلات مرات في الاسبوع.

5- وصفة صودا الخبز وقشر البرتقان المطحون :

هتحتاجي:

- معلقتين كبار من قشر البرتقان المطحون.

- معلقة كبيرة لبن.

- معلقة كبيرة من ماية الورد.

- نقطتين من زيت الزيتون.

اخلطي المكونات مع بعض للحصول على مزيج متجانس وخالي من التكتلات، ووزعي الخليط على منطقة تحت الابطين، ودلكي المنطقة لمدة دقيقة، وسيبيه لمدة ١٥ دقيقة، وبعدين اغسليه بالماية الباردة، كرري الوصفة دي من مرتين لتلات مرات في الاسبوع.

قشر البرتقان فعال جدا في التخلص من التصبغات الغامقة المستعصية في منطقة تحت الابطين، بسبب خصائصة القوية في التقشير، واللبن بيحتوي على خصائص بتساعد على تفتيح البشرة، وزيت الزيتون بيساعد على ترطيب وتغذية البشرة الجافة في المنطقة دي.

6- وصفة صودا الخبز والطماطم :

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة من صودا الخبز.

- معلقة كبيرة من عصير الطماطم.