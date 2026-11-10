نشكركم على متابعتكم خبر عبد الرحمن الجنيد يحتفي بيوم العلم الإماراتي بأغنيته الجديدة «هذا علمنا» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 05:38 صباحاً - يواصل الفنان الإماراتي عبد الرحمن الجنيد حضوره في الأغنية الوطنية، من خلال إطلاق أحدث أعماله الغنائية «هذا علمنا»، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بيوم العلم، في عمل يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، ويترجم معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

الأغنية الجديدة من أشعار محمد المر بالعبد المهيري، وألحان وغناء عبد الرحمن الجنيد، وتحمل في كلماتها وألحانها رسالة وطنية تستحضر رمزية العلم الإماراتي، وما يمثله من قيم الوحدة والعزة والوفاء، في مناسبة وطنية تتجدد معها مشاعر المحبة والاعتزاز براية الإمارات.

ويقدم الجنيد في «هذا علمنا» رؤية فنية تنطلق من أصالة الأغنية الإماراتية، مستنداً إلى الكلمة الشعرية واللحن المحلي، ليعكس من خلال أدائه المشاعر التي تجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة، ويؤكد حضور الأغنية الوطنية بوصفها أحد أشكال التعبير عن الهوية والانتماء.

ويأتي هذا الإصدار امتداداً لمسيرة الجنيد في تقديم الأعمال الوطنية، وفي مقدمتها أغنية «أجمل الأقدار»، التي أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، تعبيراً عن مشاعر المحبة والوفاء والتقدير لسموه.

وحملت «أجمل الأقدار» توقيع الشاعر محمد محمد المبارك، فيما تولى عبد الرحمن الجنيد تلحينها وغناءها، مقدماً عملاً غنائياً وجدانياً يحتفي بمكانة صاحب السمو رئيس الدولة، ويترجم مشاعر الاعتزاز بقيادته ومسيرته في خدمة الوطن.

ومن خلال هذين العملين، يرسخ الجنيد توجهه الفني نحو تقديم أغنيات وطنية تستلهم روح الإمارات وقيمها الأصيلة، وتجمع بين الموروث الموسيقي المحلي والتعبير الغنائي المعاصر، بما يسهم في إبراز خصوصية الأغنية الإماراتية وتعزيز حضورها لدى الجمهور.

ويعكس إصدار «هذا علمنا» حرص عبد الرحمن الجنيد على مواكبة المناسبات الوطنية بأعمال فنية تحمل مضموناً إنسانياً ووجدانياً، مؤكداً من خلال تجربته أن الأغنية الوطنية ليست مجرد احتفاء بمناسبة، بل تعبير متجدد عن علاقة الإنسان بوطنه، وعن مشاعر الوفاء والفخر التي تتوارثها الأجيال.