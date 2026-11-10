نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. الحرس الوطني ينقذ 22 شخصاً إثر حريق سفينة شحن في بحر عمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:46 صباحاً - في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الحرس الوطني لحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، تمكنت مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني من إنقاذ 22 شخصاً من الجنسيات العربية، إثر اندلاع حريق في سفينة شحن كانوا على متنها داخل بحر عمان.

أنقذت مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني 22 شخصاً من الجنسيات العربية، إثر اندلاع حريق في سفينة شحن كانوا على متنها في بحر عمان.

وتأتي عملية الإنقاذ في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الحرس الوطني لحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.