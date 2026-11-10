كامل الوزير: مرتبات الدولة لا ترضي أحدا وحوافز شهرية تصل إلى 6 آلاف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن جهود الوزارة لتحسين أوضاع العاملين بهيئة السكك الحديدية، والارتقاء بالعنصر البشري، مؤكدا أن «مرتبات الدولة لا ترضي أحدا»، مشيرا إلى إقرار حوافز شهرية تصل إلى 6 آلاف جنيه للمتميزين بالهيئة.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فخامة رئيس الجمهورية صدق في 17 يوليو 2025 على التقديرات والتوصيات الخاصة بإقرار حافز شهري ومكافأة تشجيعية للمهندسين، إلى جانب حافز شهري للعاملين المتميزين بالهيئة.

وأوضح أن منظومة الحوافز تتضمن فئتين للمهندسين بقيمة 3 آلاف و6 آلاف جنيه، وفقا لمعايير الأداء، كما تشمل باقي العاملين بالهيئة من الفنيين والمحاسبين والقانونيين وغيرهم، بفئات متدرجة تصل إلى 2000 جنيه.

وأضاف أن الحوافز تشمل الفئات الفنية، ومن بينها قائدو القطارات ومساعدوهم، وفنيو المزلقانات وصيانة السكة والحركة والبلوك، ومشرفو القطارات والعاملون بالورش، ويتم تحديد قيمتها وفقا لمعادلة ترتبط بمعامل أداء العامل ومعامل أداء الجهة.