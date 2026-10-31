افضل وصفات قابض طبيعي للبشرة الدهنية

القابض هو واحد من مستحضرات التجميل الاساسية اللي المفروض تكون جزء من روتين العناية اليومية بالبشرة لو بشرتك دهنية بشكل خاص، ووظيفته الرئيسية هي تضييق حجم مسام البشرة المفتوحة.

1- قابض الالوفيرا :

هتحتاجي:

- ورقة صبار.

- ماية باردة.

حضري مزيج من معلقتين كبار من جل الصبار ومعلقتين كبار ماية باردة، لحد ما قوامه يبقى شبه قوام السيروم، وباستخدام قطعة قطن امسحي بشرتك بالمزبج، وممكن كمان تدهنيه بايديكي، سيبيه على بشرتك لمدة ٥ - ١٠ دقايق، وبعدها اغسلي البشرة بماية باردة، وتقدري كمان تسيبي الخليط على البشرة من غير غسله وتكملي باقي روتين العناية ببشرتك، وللحصول على افضل النتايج كرريه كل يوم الصبح وقبل النوم.

القابض ده بيساعد على استعادة درجة حموضة البشرة وده بيخليها خالية من الزيوت الزيادة، تضييق المسام الواسعة، علاج حروق الشمس، والجفاف الشديد والدهون الزيادة، والتجاعيد، وعلامات التقدم في السن، وحالات حب الشباب الحادة.

2- وصفة مكعبات التلج :

هتحتاجي:

- مكعبات تلج.

- ماية.

ضيفي كام مكعب تلج لكوباية ماية مقطرة او مفلترة، وسيبيه لحد ما الماية تبقى باردة اوي، واغمسي قطعة قطن في الماية دي، وامسحي بيها وشك ورقبتك، وكرري الروتين ده يوميا لافضل النتايج.

الماية النقية سواء المقطرة او المفلترة واحدة من اكتر الاختيارات الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية لاستخدامها كقابض للبشرة الدهنية، بتساعد على تضييق المسام الواسعة، وتنظيم افراز الزيوت الزيادة، كمان بتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وده بيخليها مثالية للبشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب، والماية تعتبر وسيلة علاج مريحة وسريعة للبشرة.

3- قابض الخيار:

هتحتاجي:

- خيار.

- ماية.

قطعي خيارة متوسطة الحجم قطع صغيرة، وضيفي عليهم كوبايتين ماية، وحطي الخليط على النار لحد ما يغلي، سيبيه يغلي لحد ما نص كمية الماية تتبخر، ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد تماما، بعدها اضربي الخليط في الخلاط وصفيه باستخدام مصفى ضيقة، واحفظي السائل اللي هيطلع في زجاجة، واستخدمي قطعة قطن امسحي بيها بشرتك بالسائل ده.