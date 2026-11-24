الدولار يتخلى عن ذروة 19 شهراًانخفض سعر الدولار عن أعلى مستوى له منذ أكثر من عام ونصف مع بدء المعاملات في الأسواق الآسيوية اليوم في ظل تعافي ثقة المستثمرين بعد موجة البيع في الأسبوع الماضي، وتراجع توقعات المتداولين بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماعه المقرر شهر ديسمبر المقبل.

وارتفع اليورو 0.1 بالمائة إلى 1.0974 دولار، في حين زاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمائة إلى 0.6629 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3091 دولار، في حين جرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5474 دولار، وارتفع الدولار 0.2 بالمائة مقابل الين إلى 158.63 ين، مع تراجع الإقبال على العملة اليابانية كملاذ آمن.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عند 103.80، متراجعا عن أعلى مستوياته منذ أبريل 2025.

وتراجعت العملات الرقمية عن الارتفاع الذي حققته بعد الهبوط الحاد الجمعة الماضي، إذ نزلت بتكوين 0.1 بالمائة إلى 60795.03 دولار، وانخفض سعر إيثر 0.2 بالمائة إلى 1714.96 دولار.