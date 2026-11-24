احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 08:17 مساءً - أعلنت السفارة الهولندية بالقاهرة إغلاق مبناها أمام الجمهور حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي، موضحة أن وزارة الخارجية الهولندية اتخذت هذا القرار في ضوء المظاهرات التي تُنظّم أمام مبنى السفارة.

وقالت السفارة، في بيان لها، إنه سيتم التواصل مع الأشخاص الذين لديهم مواعيد مسبقة داخل السفارة، أو إخطارهم في أقرب وقت ممكن لإعادة جدولة مواعيدهم.