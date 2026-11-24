أسعار النفط تواصل التراجع
تراجعت أسعار النفط اليوم، مواصلة خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل موجة بيع واسعة شهدتها الأسواق المالية العالمية، وسط تراجع أسواق الأسهم الآسيوية والأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو ما يعادل 0.30 بالمئة، لتصل إلى 92.29 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً، أو 0.18 بالمئة، إلى 83.26 دولار للبرميل.
وكان خام برنت قد سجل تراجعا بنسبة 4 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5 بالمئة، متأثرا بحالة التشاؤم في الأسواق العالمية، بعد تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي بنحو 10 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، وانخفاض سوق الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 4 بالمئة.
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