احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 08:17 مساءً - تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تداعيات حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية وقع في 5 نوفمبر 2026 قبالة سواحل منطقة بنغازي الليبية، حيث وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية المصرية في بنغازي ببذل كافة الجهود للوقوف على مصير المواطنين المصريين الذين كانوا على متن المركب.

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل حادث غرق مركب بنغازي

وفي هذا السياق، التقى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بعدد من أسر الضحايا بمقر الوزارة، حيث أطلعهم على آخر مستجدات متابعة الوزارة للحادث.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المركب كان على متنه نحو 27 مصرياً، معظمهم من محافظة القليوبية، وأنه تم إنقاذ 7 مواطنين، حيث تقوم القنصلية المصرية في بنغازي بإنهاء إجراءات عودتهم إلى مصر.

اتصالات لنقل جثامين 3 مصريين من ليبيا إلى مصر

كما تُجري القنصلية المصرية اتصالات مكثفة مع الجهات القضائية الليبية لسرعة نقل جثامين ثلاثة مواطنين إلى مصر، تم بالفعل التعرف على هوياتهم والتواصل مع أسرهم.

الخارجية تناشد المصريين عدم الانسياق وراء عصابات التهريب

وتجدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مناشدتها لكافة المواطنين بضرورة عدم الانجرار وراء عصابات التهريب التي تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية.

وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول الدول الأخرى، وضرورة الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة وعقود عمل موثقة حال السفر بغرض العمل، فضلاً عن أهمية التقدم ببلاغات رسمية إلى الجهات الشرطية والقضائية المصرية ضد عصابات التهريب المتورطة في تلك الجرائم.



