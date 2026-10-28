فخامة الرئيس السيسي يصل قصر الكرملين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى قصر الكرملين بموسكو، وفق نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز.

ويعقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مباحثات مساء اليوم، بقصر الكرملين بموسكو مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وتبدأ المباحثات بجلسة ثنائية بين الرئيسين تعقبها جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة روسيا أفريقيا الثالثة، التى تعقد غدا بقصر الكرملين .

وعقب القمة المصرية الروسية، يشارك فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل الاستقبال الذي يقيمه الرئيس بوتين لرؤساء دول ووفود البلدان الأفريقية المشاركة في القمة الروسية الأفريقية.

ويبدأ فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نشاطه غدا في العاصمة الروسية بلقاء في مقر إقامته مع مدير عام الهيئة الدولية للطاقة النووية الروسية روس اتوم، المنفذة لمشروع الضبعة للطاقة النووية.

ويتوجه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدها إلى قصر الكرملين لحضور الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية حيث يلقي كلمة مصر امام القمة. ويشارك فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة الثانية للقمة والتي تعقد على غداء عمل، قبل ان تختتم القمة أعمالها.