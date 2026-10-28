الخارجية السودانية: الاعتداءات المنطلقة من إثيوبيا تهدد الأمن والسلم في الإقليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 10:21 مساءً - أكدت وزارة الخارجية السودانية أن الاعتداءات التي تنطلق من إثيوبيا تمثل تطورًا خطيرًا يهدد الأمن والسلم في الإقليم، مشيرة إلى أن إثيوبيا تواصل عدوانها وتستهدف الأعيان المدنية والمرافق الاستراتيجية في السودان.

وقالت الخارجية السودانية، وفق قناة القاهرة الإخبارية، إن إثيوبيا تواصل فتح أراضيها لإمداد ميليشيا الدعم السريع بالسلاح وتجنيد المرتزقة وإطلاق منصات المسيرات، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية السودانية هي الوحيدة القادرة تمامًا على حماية البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشددت الخارجية السودانية على احتفاظ السودان بحقه الطبيعي والدستوري في الدفاع عن وحدة أراضيه بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي.