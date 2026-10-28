فخامة الرئيس السيسى: نتطلع لبدء التنفيذ الفعلى وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 10:21 مساءً - قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الروسى فيلاديمير بوتين، إنه فيما يخص المنطقة الصناعية الروسية نتطلع لدعمكم لبدء التنفيذ الفعلى وتشغيل المنطقة الصناعية فى أقرب وقت، خاصة فى قطاعات محل الاهتمام، مؤكدا على الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمطور الصناعى الروسى، وكذلك تم تكليف الجهات المعنية بالرد على الاستفسارات فى هذا الشأن.

وأكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة مباحثات مشتركة جمعته مع نظيره الروسى فيلاديمير بوتين، فى قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، على حرص مصر على التوصل لقنوات تمويلية آمنة ومستدامة للمنطقة الصناعية الروسية.