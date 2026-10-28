بوتين: زيادة كبيرة في أعداد السياح الروس الزائرين لمصر العام الماضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 10:21 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجود زيادة كبيرة في عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد تتزايد بشكل كبير.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة جمعت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع نظيره الروسى فيلاديمير بوتين، فى قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين إن هناك فرصة كبيرة لمناقشة آفاق التعاون بين مصر وروسيا في كافة المجالات، موضحًا أن البلدين عقدا لقاءً مثمرًا ناقشا خلاله جميع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب قضايا الساحة الدولية.