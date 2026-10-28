محمد صلاح يواصل التفوق على ميسي في تصنيف عالمي.. وأوسيمين يخطف الصدارة بثنائية فنربخشة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 08:17 مساءً -

واصل النجم المصري محمد صلاح تفوقه على الأرجنتيني ليونيل ميسي للأسبوع الثاني على التوالي في تصنيف أفضل 50 لاعبا خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما احتل المركز الثالث في القائمة التي نشرها حساب «Football Ranked» عبر منصة «إكس»، بينما انتزع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي التركي المركز الأول.

وجاء محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي ونجم ليفربول الإنجليزي السابق في المركز الثالث، متقدما على ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي الذي حل رابعا، ليحافظ النجم المصري على موقعه بين أبرز اللاعبين في التصنيف المعتمد على نظام «إيلو ELO».

ويستند التصنيف إلى تقييم مستويات اللاعبين ونتائجهم الأخيرة وقوة المنافسين الذين يواجهونهم، مع تحديث الترتيب وفقا للأداء خلال الأيام السبعة السابقة، بما يعكس التغيرات التي تشهدها المنافسات المحلية والقارية.

ونجح أوسيمين في انتزاع الصدارة بعد تألقه مع جالاتا سراي خلال مواجهة فنربخشة في ديربي إسطنبول، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي.

وسجل المهاجم النيجيري هدفي جالاتا سراي في الدقيقتين 29 و44، قبل أن يقلص إرفان كاهفجي الفارق لصالح فنربخشة في الدقيقة 62، ليحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم ويحصدوا ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على اللقب.

وعزز جالاتا سراي صدارته لجدول ترتيب الدوري التركي بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق نقطتين عن أميد سبور صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن طرابزون سبور الذي يحتل المركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد فنربخشة عند 16 نقطة في المركز الخامس، متأخرا بفارق نقطتين عن بشكتاش صاحب المركز الرابع، بعدما أخفق في تحقيق نتيجة إيجابية تقلص الفارق مع فرق المقدمة.

ويأتي تقدم محمد صلاح على ميسي في التصنيف امتدادا لحضوره بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بعد مسيرة احترافية بدأت مع المقاولون العرب، ثم بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل انتقاله إلى ليفربول وتحقيق العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية، وصولا إلى تجربته الحالية مع طرابزون سبور.