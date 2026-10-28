فخامة الرئيس السيسي لبوتين: الضبعة النووية تتويج للشراكة المصرية الروسية وننتظر استكماله في موعده

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 09:29 مساءً -

أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل قمة التعاون بين مصر وروسيا، مشددا على أهمية استمرار الدعم الروسي للمشروع لضمان الانتهاء من تنفيذه وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الجانبين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للدعم الروسي المقدم لمشروع الضبعة النووية، مؤكدا أهمية انتظام التدفقات المالية المخصصة لتنفيذه دون تأخير، ومواصلة الجانب الروسي تقديم الدعم اللازم لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة لاستكمال المشروع.

وشدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وتعزيز التنسيق المستمر بين البلدين لتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأشار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية التعاون مع روسيا في ملف الحبوب، باعتباره من الملفات الحيوية لمصر، مؤكدا ضرورة مواصلة التنسيق بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ويتضمن برنامج الزيارة الرئاسية إلى روسيا لقاء مع مدير عام شركة «روس آتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، لبحث مستجدات العمل ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

كما يشمل البرنامج مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية بقصر الكرملين، وإلقاء كلمة مصر أمام القمة، إلى جانب المشاركة في الجلسة العامة الثانية التي تعقد خلال غداء عمل قبل اختتام فعاليات القمة.