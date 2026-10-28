فخامة الرئيس السيسي يبحث مع بوتين توسيع محطة الضبعة بعد 2030 والتعاون في المفاعلات النووية الصغيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 10:21 مساءً -

أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع روسيا بشأن إمكانية إضافة وحدات نووية جديدة في موقع محطة الضبعة بعد عام 2030، في إطار توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة النووية والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، والتي تناولت فرص تطوير الشراكة المصرية الروسية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وأشار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الروسي في تطوير المفاعل البحثي التابع لهيئة الطاقة الذرية، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لدفع التعاون في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر إلى دراسة فرص التعاون مع روسيا في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، إلى جانب بحث إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا المفاعلات النووية العائمة.

وتضمنت مجالات التعاون المطروحة خلال المباحثات مشروعات تحلية مياه البحر، والتوسع في استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ودعم الصناعات المتخصصة، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون التكنولوجي والصناعي بين البلدين.

وتطرق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك إلى فرص التعاون في استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة، في إطار اهتمام مصر بتعزيز الاستفادة من التقنيات والخبرات الروسية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

وتعكس المباحثات توجه البلدين نحو توسيع نطاق التعاون النووي ليشمل مشروعات وتقنيات إضافية إلى جانب محطة الضبعة، مع استمرار التنسيق بشأن فرص التعاون المستقبلية بعد عام 2030.