احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - التدريب تضمن التعامل مع العبوات الناسفة وتنفيذ رمايات متنوعة وأنشطة ميدانية بمشاركة عناصر من الجانبين

نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والقبرصية التدريب العسكري المشترك «بطليموس - 2026»، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص، في إطار جهود تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين.

وشهد التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية، بهدف التعرف على أساليب عمل القوات الخاصة والمعدات المستخدمة، وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة، فضلًا عن توحيد المفاهيم العملياتية، بما يعزز التنسيق والتعاون المشترك.

كما تضمنت فعاليات التدريب موضوعات متعلقة باكتشاف العبوات الناسفة والتعامل معها، إلى جانب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، التي عكست مستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها العناصر المشاركة من الجانبين.

واشتمل التدريب أيضًا على تنفيذ مجموعة من الأنشطة العملية والميدانية، التي أظهرت ما تمتلكه عناصر القوات الخاصة المصرية والقبرصية من مهارات وقدرات تؤهلها لتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.

ويأتي تنفيذ التدريب المشترك «بطليموس - 2026» في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز أوجه التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية، بما يدعم علاقات الشراكة والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها القبرصية.