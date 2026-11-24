احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية عن بدء سداد باقى تكاليف رسوم حج القرعة لعام 1448هـ/ 2027م بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25/الجارى وحتى يوم الأربعاء الموافق 2026/12/9م.

تقدر قيمة باقى تكاليف رسوم الحج بمبلغ وقدره (163 ألف جنيه فقط) لكل فائز على حدا بدون تذكرة السفر بالطائرة (جارى تحديدها فيما بعد).. ويعتبر عدم سداد تلك التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.