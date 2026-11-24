احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (102074) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار في مواقف عشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (879) سائقًا، وتبين إيجابية (34) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (460) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص (155) سائقًا، وتبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (7) محكوم عليهم بإجمالي (11) حكمًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.