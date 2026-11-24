احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، اليوم ٢٤ نوفمبر، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في ليبيا في ضوء الهجمات الأخيرة علي ميناء بنغازي، وسبل دفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة بملكية وقيادة ليبية، تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

كما تم التطرق لتطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر الكاملة للهجمات التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم وأحد المباني التابعة للأمم المتحدة بطائرات مسيرة، مشدداً علي رفض مصر القاطع لاستهداف المدنيين ومقار المنظمات الدولية، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وضمان سلامة العاملين في تلك المنظمات. وأكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بملكية سودانية خالصة، ودون تدخلات خارجية، لإنهاء الأزمة وتلبية لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.