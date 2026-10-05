نصايح تنضيف سريعة للبيت في ١٥ دقيقة

مهام التنضيف مش لازم تقعدي فيها بالساعات وتعملي مجهود مرهق بشكل يومي، في حاجات بسيطة لو مشيتيعليها هتديكي انتعاش ونضافة فورية وهتحسن جو البيت ومش هتاخد منك اكتر من ١٥ دقيقة.

١- لمسة عطرية منعشة:

التعطير يعتبر اسرع طريقة لتجديد اجواء البيت، دوري على الانواع متعددة الاستخدامات اللي بتكون منظفة وفيها نسبة معطربيدي ريحة حلوة للمكان، وكده تبقي نضفتي الاسطح وفي نفس الوقت عطرتي المكان.

٢- اهتمي بالزرع في البيت:

لو عندك زرع في البيت اديه شوية اهتمام ورجعي له حيويته، امسحي التراب من على الاوراق، وقصي السيقان الدبلانة، واسقيها لو محتاجة، هي عملية تجديد بسيطة، لكن هترجع للزرع حيويته. Refresh Your Home 1

٣- جددي مظهر الاسطح المستخدمة يوميا:

ركزي على الاسطح اللي بتستخدميها كتير، زي رخامات المطبخ، ترابيزة القهوة، الترابيزات الصغيرة اللي جنب السرير وفي الاركان، مجرد تنضيف سريع ليها ومسح التراب هيعمل فرق فوري، ممكن تقللي عدد الحاجات اللي على الترابيزات، او تعيدي ترتيبها بشكل مختلف وتضيفي لمسات ديكور بسيطة سواء اضاءة او زرع او تحف تضيف للمكان لمسة راقية. Refresh Your Home 2

٤- رتبي تلاجتك ونظميها:

العملية دي بتجمع بين التنضيف الموسمي ولمسات التنسيق الجمالي، ابدأي بالتخلص من اي منتجات صلاحيتها انتهت او فقدت جودتها، امسحي الارفف بخليط من الماية والصابون، رتبي محتويات التلاجة، ممكن تستخدمي منظمات زي المنظمات الشفافة او الارفف الدوارة، عشان الحاجات تبقى متنظمة ومترتبة بشكل اسهل وتوصلي للحاجات بشكل اسرع. Refresh Your Home 3

٥- جددي مظهر السرير:

مافيش حاجة ممكن تديكي احساس بالتجديد زي فرش السرير، استبدلي ملايات السرير بواحدة جديدة، نفضي المخدات والمساند، رتبي السرير بشكل حلو زي الفنادق، ممكن تحطي غطا خفيف (شال) على طرف السرير، وشيلي اي حاجات ملهاش لازمة على الترابيزات اللي جنب السرير وخلي الضروريات بس.

٦- استثمري في الاجهزة الذكية: