افضل روتين للعناية بالاظافر للحصول على اظافر قوية وصحية

لو بتعاني باستمرار من هشاشة الاظافر، او تقشر اطرافها، او بطء نموها، فاتباع روتين منتظم للعناية بضوافرك هيعمل فرق كبير، الضوافر زي البشرة والشعر بالظبط بتحتاج عناية وتغذية مستمرة، والنهاردة هنتعرف مع بعض على دليل لروتين العناية بالاظافر لتقويتها وتحفيز نموها، وعلاجات طبيعية للحفاظ عليها قوية وصحية.

ليه صحة الاظافر مهمة؟

ضوافرك ممكن تكشف حاجات كتير عن صحتك العامة، الضوافر لما تكون ضعيفة او متقشرة او سريعة التكسر غالبا دي بتكون علامة على الجفاف، او التعرض المفرط للمواد الكيميائية، او اتباع عادات سيئة في العناية بالاظافر.

اتباع روتين جيد للعناية بالاظافر هيساعد على:

- الوقاية من التكسر والتشقق.

- تحسين مرونة الاظافر.

- دعم النمو الصحي للاظافر.

- منع جفاف الجلد المحيط بالاظافر.

- الحفاظ على مظهر ناعم ولامع للاظافر.

والاستمرارية هي السر، حتى العادات البسيطة اليوميةممكن تحسن حالة ضوافرك بشكل ملحوظ مع مرور الوقت. tips for healthy nails

افضل روتين للعناية بالاظافر:

1- حافظي على نضافة ضوافرك وجفافها:

الحفاظ على نضافة وجفاف الضوافر تعتبر واحدة من ابسط الخطوات واهمها في روتين العناية بالاظافر، لان الرطوبة الزيادة ممكن تضرالضوافر وتخلق بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات، عشان كده لازم تحرصي على تجفيفهم كويس بعد غسل الايدين.

اتجنبي استخدام ضوافرك كأدوات لفتح العلب، او كشط الاسطح، او ازالة الملصقات، العادات دي بتحط ضغط غير ضروري على الضوافر، وده هيأدي لتشققها وتكسرها.

البسي جوانتي عند غسل الاطباق او تنضيف البيت لحماية ضوافرك من المواد الكيميائية القوية والتعرض الطويل للماية.

٢- رطبي ضوافرك والجلد المحيط بيها:

الترطيب يعتبر خطوة اساسية للحصول على ضوافر قوية.

احرصي على استخدام:

- زيت للعناية بالجلد المحيط بالاظافر.

- كريم للايدين.

- سيروم مقوي للاظافر.

مرتين في اليوم على الاقل.

دوري على مكونات زي:

- زيت الجوجوبا.

- زيت جوز الهند.

- زبدة الشيا.

- الكيراتين.

كمان تدليك زيت العناية بالجلد المحيط بالاظافر على منطقة منبت الاظافر، بيعزز الدورة الدموية، وده بيدعم نمو الاظافر بشكل صحي.

٣- برد الاظافر بالطريقة الصحيحة:

البرد بطريقة غلط ممكن يضعف اطراف الضوافر ويأدي لتقشرها، دايما ابردي الضوافر في اتجاه واحد بدل من استخدام حركة رايح جاي، واختاري مبرد ضوافر ناعم لتجنب تمزق طبقات الضوفر.

افضل اشكال الضوافر للحفاظ عليها قوية:

- الضوافر المدورة.

- ضوافر سكوفال او المربعة البيضاوية (بتجمع بين الحافة المسطحة لشكل الضوافر المربعة والزوايا المستديرة لشكل الضوافر البيضاوية).

- الضوافر البيضاوية الناعمة.

اشكال الضوافر الحادة والطويلة اوي بتكون معرضة اكتر للتلف والتكسر اثناء الانشطة اليومية.

٤- اتجنبي الافراط في استخدام الاسيتون:

مزيلات المانيكير اللي بتحتوي على الاسيتون، استخدامها بشكل متكرر ممكن يسبب جفاف شديد للضوافر والجلد اللي حواليها.

بدل كده:

- استخدمي مزيلات المانيكير الخالية من الاسيتون بقدر الامكان.

- خدي راحة من استخدام المانيكير من وقت للتاني.

- رطبي ضوافرك بمجرد ما تشيلي المانيكير.

لو بتستخدمي المانيكير باستمرار، اختاري تركيبات متصممة لتقليل الضرر.

٥- استخدمي مقوي الاظافر بحذر:

لو ضوافرك رقيقة وبتعاني من التقشر، استخدام مقوي الاظافر ممكن يساعدك بشكل مؤقت، ولكن مع ذلك بعض انواع المقويات بتحتوي على مكونات ممكن تخلي ضوافرك صلبة زيادة عن اللزوم مع مرور الوقت وده ممكن يزود احتمالية تعرضها للتشقق.

الروتين المثالي لتحقيق التوازن:

- استخدمي علاجات التقوية كام اسبوع ووقفيها.

- اجمعي بينها وبين منتجات الترطيب.

- اتجنبي المبالغة في تنعيم سطح الاظافر.

٦- كلي الاطعمة اللي بتساعد على تعزيز نمو الاظافر:

صحة الضوافر بتبدأ من جوه الجسم، والتغذية بتلعب دور رئيسي في ده، لان الضوافر بتحتاج للفيتامينات والمعادن والبروتين للنمو بشكل سليم.

العناصر الغذائية اللي بتدعم صحة الاظافر:

- البوتين:

البيوتين بيساعد على تحسين سماكة الضوافر وتقليل هشاشتها، من الاطعمة الغنية بالبيوتين البيض، اللوز، البطاطا، السلمون.

- البروتين:

الضوافر بتتكون بشكل اساسي من الكيراتين، وهو نوع من البروتين، وانخفاض مستوى البروتين ممكن يأدي لضعف الضوافر.

- الحديد:

نقص الحديد ممكن يأدي لهشاشة الضوافر وتقوسها.

- احماض اوميجا ٣ الدهنية:

الاحماض دي بتساعد على تغذية الاظافر والحفاظ على رطوبتها.

٧- ماتقصيش الجلد اللي حوالين الضوافر:

الجلد المحيط بالضوافر يعتبر حاجز وقائي بيساعد على منع العدوى.

بدل ما تقصيه بعنف:

- ليني الجلد بزيت مخصص للمنطقة دي.

- ادفعيه لورا بالراحة باستخدام عود خشبي.

- اتجنبي قطع الجلد.

٨- ادي ضوافرك فرصة تتنفس:

الاستخدام المستمر للمانيكير ممكن يأدي لتلونها وجفافها.

كل كام اسبوع:

- شيلي المانيكير تماما.

- ركزي على علاجات الترطيب.

- استخدمي الزيوت والكريمات المغذية.

فترة التعافي دي بتساعد في استعادة توازن الرطوبة للضوافر. nails care 1

علاج طبيعي للاظافر التالفة والضعيفة:

- علاج مرطب ليلي:

قبل النوم دلكي ضوافرك بكمية وفيرة من زيت العناية بالجلد اللي حوالين الضوافر، دلكي الضوافر بكريم الايدين، البسي جوانتي طول الليل ده هيساعد على حبس الرطوبة جوه البشرة اثناء النوم.

- حمام زيت الزيتون:

سخني زيت الزيتون شوية وانقعي ضوافرك فيه لمدة من ١٠ - ١٥ دقيقة.

زيت الزيتون بيحتوي على احماض دهنية ومضادات اكسدة بتساعد على تنعيم الضوافر الجافة والجلد المحيط بيها.

- ماسكات الكيراتين للضوافر:

علاجات الكيراتين بتساعد على تقوية الاظافر الضعيفة وتحسين مرونتها بمرور الوقت.

عادات بتسبب ضرر للضوافر تجنبيها:

١- قضمالاظافر.

٢- تقشيرطلاء الاظافر الجل.

٣- تنعيم سطح الضوافر بشكل مفرط.

٤- تخطيالـ Base coat قبل المانيكير.

العناية اليومية بالاظافر:

ده روتين بسيط تقدري تمشي عليه يوميا:

الصبح:

- حطي زيت العناية بالجلد اللي حوالين الضوافر.

- استخدمي كريم الايدين.

- البسي جوانتي اثناء التنضيف.

بالليل:

- دلكي الضوافر بزيت مغذي.

- حطي مرطب قبل النوم.

العناية الاسبوعية:

- قصي الضوافر ورتبي شكلها.