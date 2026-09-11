الهبات السخنة اثناء فترة الدورة الشهرية، اسبابها وازاي تتعاملي معاها

الهباتالسخنة مش بتقتصر على مرحلة انقطاع الدورة الشهرية بس، ولكن بعض النساء ممكن يعانوا منها اثناء فترة الدورة الشهرية، بيحصل موجات حرارة مفاجئة، احمرار في الجلد، تعرق، او حتى تسارع في ضربات القلب قبل الدورة الشهرية او اثنائها، والنهاردة هنتعرف على اسباب حدوث الهبات السخنة، وازاي تتعاملي معاها.

ايه هي الهبات السخنة ، وازاي بتحسي بيها؟

الهبات السخنة هي احساس مفاجيء بالحرارة وبيبدأ عادة في الوجه او الرقبة او الصدر، وممكن يصاحبها تعرق،واحمرار في الجلد، وتسارع في ضربات القلب، وبعض النساء كمان ممكن يحسوا بقشعرة في الجسم بمجرد انتهاء الحالة.

والهبات السخنة بتظهر نتيجة التقلبات الهرمونية المصاحبة للدورة الشهرية، اللي بتأثر على تنظيم درجة حرارة الجسم.

اسباب حدوث الهبات السخنة اثناء الدورة الشهرية :

١- التقلبات الهرمونية ، وانخفاض مستويات الاستروجين :

اثتاء فترة الدورة الشهرية بيحصل تغيرات مستمرة في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون، والانخفاض ده بيأثر على تنظيم درجة حرارة الجسم، فبتحصل الهبات السخنة.

٢- مرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية او قصور المبيض المبكر :

نوبات الهبات السخنة المتكررة ممكن تبقى علامة على مرحلة انتقالية هرمونية مبكرة، في حين ان مرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية بتحصل للنساء في الاربعينات، الا انه قصور المبيض المبكر بتحصل لستات سنهم اصغر، وممكن يسبب اعراض شبه اعراض ما قبل مرحلة انقطاع الدورة الشهرية، بما فيهم الهبات السخنة.

٣- التوتر والقلق :

التوتر بيحفز استجابة “الكر والفر” في الجسم، وده بيأدي لافراز الادرينالين، والتوتر بيعطل عملية تنظيم حرارة الجسم، وده بيزود من تكرار الهبات السخنة.

٤- انخفاض مستوى السكر في الدم والجفاف :

عدم انتظام تناول الطعام اثناء الدورة الشهرية ممكن يأدي لانخفاض مستويات السكر في الدم، وده بيسبب شعور بالحرارة او عدم الراحة، كمان الجفاف اللي بيحصل مع فقدان السوائل اثناء فترة الدورة الشهرية، هيخلي من الصعب على الجسم تنظيم حرارته.

٥- الكافيين وموانع الحمل الهرمونية :

الكافيين بيحفز الجهاز العصبي وممكن يزود معدل ضربات القلب، وده هيأدي للشعور بالحرارة، كمان موانع الحمل الهرمونية ممكن تأثر على مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون، وده بيسبب اعراض شبه اعراض ما قبل انقطاع الدورة الشهرية. PMS Hot Flashes

طريقة التعامل مع الهبات السخنة اثناء الدورة الشهرية :

- حافظي على رطوبة جسمك :

شرب كمية كافية من الماية بيساعد على تنظيم درجة الحرارة الداخلية والوقاية من المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة والجفاف.

- امشي على نظام غذائي متوازن يدعم توازن الهرمونات :

دخلي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية في نظامك الغذائي، وبذور الكتان وفول الصويا والخضروات الورقية بتساعد على دعم التوازن الهرموني.

- قللي من الكافيين والاطعمة الحارة :

الحاجات دي بتأدي لرفع درجة حرارة الجسم او تحفيز الجهاز العصبي.

- السيطرة على مستويات التوتر :

ممارسة التأمل وتمارين التنفس هتساعدك على السيطرة في القلق والتوتر، وده بدوره هيخفف من حدة الهبات السخنة.

- انتبهي من استخدام المكملات الغذائية :

الدراسات اثبتت ان زيت زهرة الربيع المسائية بيقلل من حدة الهبات السخنة، ولكن مع ذلك بننصحك باستشارة الدكتور قبل ما تاخدي اي مكمل غذائي.

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