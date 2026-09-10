حلوى “اللادو” لتعزيز الكولاجين: كلي واحدة في يوميا لبشرة صحية

الكولاجين يعتبر من اهم البروتينات للحفاظ على بشرة مشدودة وناعمة، ومع التقدم في السن، انتاج الكولاجين بيبدأ يقل بالتدريج، وده بيأدي لجفاف البشرة وظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وفقدان مرونتها.

والنهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل حلوى اللادو اللي بتساعد على دعم انتاج الكولاجين، باستخدام المكونات الطبيعية، اللي هتوفرلك البروتين، الدهون الصحية، مضادات الاكسدة، والمعادن وفيتامين سي، وهي عناصر محتاجها الجسم لانتاج الكولاجين بشكل طبيعي، والوصفة مفيدة كمان لصحة الشعر.

المكونات:

الكمية دي هتكفي لتحضير من ١٠ - ١٢ كورة من اللادو.

- ٣ معالق كبيرة من بذور الكتان.

- ٣ معالق كبيرة من بذور السمسم.

- ١/٤ كوباية من الفول السوداني المحمص.

- ٨ - ١٠ حبات لوز.

- معلقتين كبار من بذور القرع.

- معلقتين كبار من بذور عباد الشمس.

- معلقتين كبار من جوز الهند المبشور.

- ١٠ - ١٢ حبة تمر منزوعة النوى.

- معلقة صغيرة من الاملا البودر.

- ١/٢ معلقة صغيرة حبهان مطحون.

- ١ - ٢ معلقة صغيرة سمنة (حسب الحاجة).

طريقة التحضير:

1- تحميص البذور، هاتي طاسة سخنيها على نار هادية، وضيفي فيها بذور الكتان حمصيها من غير زيت لمدة من دقيقة لدقيقتين لحد ما ريحتها تبدأ تظهر شوية، وبعدين ارفعيها من على النار.

- بعدها حمصي بذور السمسم وبذور القرع وبذور عباد الشمس بشكل منفصل على نار هادية، وبعدها ارفعيها من على النار وسيبيها على جنب تبرد تماما.

٢- تحضير وطحن البذور والمكسرات، اخلطي بذور الكتان، بذور السمسم، بذور اليقطين، بذور عباد الشمس، الفول السوداني، واللوز واطحنيهم مع بعض في المطحنة.

- شغلي المطحنة على دفعات متقطعة لحد ما تحصلي على مسحوق خشن.

- وبعدها انقلي الخليط في طبق.

٣- تحضيرالتمر، لو التمر طري استخدميه على طول ولو جاف انقعيه في ماية دافية لمدة ٥ دقايق تقريبا، وبعدين صفيه واستخدميه.

- وحطي التمر في المطحنة واطحنيه لحد ما يبقى معجون كثيف ولزج.

٤- خلط المكونات مع بعض، سخني طاسة على نار هادية وضيفي معجون التمر، واطبخيه لمدة دقيقة واحدة مع التقليب المستمر.

- ضيفي خليط المكسرات والبذور وجوز الهند المبشور والاملا البودر والحبهان المطحون للتمر.

- اخلطي كل المكونات كلها مع بعض كويس، ولو حسيتي الخليط جاف او صعب الخلط، ضيفي له معلقة او معلقتين صغيرين سمنة، واطفي النار وسيبي الخليط يبرد.

٥- تحضير كرات اللادو، خدي كمية صغيرة من الخليط وشكليها على شكل كورة صغيرة، وكرري العملية لحد ما تخلصي الخليط كله.

- وممكن تدحرجي كرات اللادو في السمسم او جوز الهند المبشور المجفف، حسب الرغبة. Collagen Boosting Laddu

طريقة الاكل:

كلي كورة واحدة من اللادو يوميا كجزء من نظام غذائي متوازن.

ممكن تاكليها:

- مع وجبة الفطار.

- كوجبة خفيفة في نص اليوم.

- كوجبة خفيفة مسائية.

- لما تحسي انك عايزة تاكلي حاجة حلوة.

ولان التمر والبذور والمكسرات غنية بالسعرات الحرارية، فمافيش داعي تاكلي اكتر من واحدة في اليوم، الا لو حابه تزودي وزنك تقدري تاكلي اكتر من واحدة هتساعدك كمان على زيادة الوزن.

احفظي كرات اللادو في علبة محكمة الغلق في التلاجة. Collagen Boosting Laddu1

فوايد المكونات للبشرة:

- بذور الكتان:

بذور الكتان غنية بالاحماض الدهنية من نوع اوميجا ٣، وهي دهون صحية مهمة للحفاظ على حاجز البشرة والوقاية من الجفاف.

- السمسم:

بذور السمسم بتحتوي على بروتين نباتي، ودهون صحية، زنك، نحاس ومضادات اكسدة، والنحاس يعتبر واحد من العناصر الغذائية اللي بتساهم في الحفاظ على صحة الانسجة الضامة.

- الفول السوادني:

الفول السوادني بيوفر البروتين، فيتامين E، والدهون الصحية والعديد من المعادن، والبروتينات بتوفر الاحماض الامينية اللي بيستخدمها الجسم لبناء الكولاجين.

- التمر:

بيضيف التمر حلاوة طبيعية من غير استخدام سكر مكرر، كمان بيحتوي على الالياف والبوتاسيوم ومجموعة متنوعة من المركبات المضادة للاكسدة.

- اللوز:

اللوز بيحتوي على فيتامين E اللي يعتبر مضاد للاكسدة وبيساعد على حماية الخلايا من الاجهاد التأكسدي.

- بذور القرع:

بذور القرع غنية بالزنك، المغنيسيوم، البروتين، والدهون الصحية، والزنك بيعمل دور مهم في الحفاظ على صحة الجلد وفي ترميم الانسجة.

- بذور عباد الشمس:

بذور عباد الشمس تعتبر مصدر ممتاز لفيتامين E والدهون الصحية، وده بيخليها اضافة مفيدة للنظام الغذائي المعزز لصحة البشرة.

- الاملا:

الاملا غنية بفيتامين سي، وده بيخليها واحدة من اكتر المكونات المفيدة في الوصفة دي، لان فيتامين سي ضروري لتكوين الكولاجين بشكل طبيعي في الجسم.

- جوز الهند: