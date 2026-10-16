الفريق أشرف سالم زاهر يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 07:21 مساءً -

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام الذخيرة الحية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وألقى اللواء أ ح محمـد يوسف عساف قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام والمسئوليات التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ، كما تم دفع العناصر المدرعة والميكانيكية لإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بمعاونة الهيلوكوبتر المسلح، كما قامت عناصر القوات الخاصة من المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإبرار والإغارة لتدمير الأهداف المكتشفة.

وفى ختام المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود التى يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها تحت مختلف الظروف، مقدماً لهم التهنئة

بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، مشيداً بالآداء المتميز الذى ظهر خلال مراحل المشروع مما عكس مدى الجاهزية العالية لرجال القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الوطن وصون مقدساته، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة كافة المتغيرات.

وفى سياق متصل شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإجراءات المسبقة للمشروع، كما قام بمتابعة إحدى مراحل المشروع التى تضمنت تنفيذ أحد المهام التدريبية المخططة ضمن أنشطة المشروع، وناقش عدداً من القادة والضباط فى تنفيذ مهامهم للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.