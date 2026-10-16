بيراميدز يعود من جوبا بفوز ثمين على المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 08:13 مساءً -

حقق بيراميدز فوزا مهما خارج ملعبه على المريخ بنتيو بطل جنوب السودان بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على استاد جوبا الدولي ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمود صابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30، ليمنح بيراميدز أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة أمام بطل جنوب السودان يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأجرى رولاني موكوينا المدير الفني لبيراميدز عدة تغييرات خلال الشوط الثاني، بمشاركة أحمد عاطف قطة ويوسف أوباما بدلا من مصطفى زيكو وأحمد توفيق، قبل الدفع بناصر ماهر ونذير بو علي على حساب محمود زلاكة وأحمد عبد القادر، ثم مشاركة وليد الكرتي بدلا من عبد الرحمن مجدي في الدقائق الأخيرة.

وشهدت الدقيقة 90 طرد محمود مرعي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بينما حصل أحمد سامي على إنذار بسبب الاعتراض.

ويخوض بيراميدز مباراة الإياب دون الثنائي إياد العسقلاني ومحمود مرعي بسبب الإيقاف، حيث يغيب العسقلاني عن اللقاء المقبل إلى جانب مرعي الذي تعرض للطرد في مواجهة الذهاب.

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد الشيبي ومحمود مرعي وأحمد سامي وإياد العسقلاني، وفي الوسط أحمد توفيق ومحمود صابر وعبد الرحمن مجدي ومحمود زلاكة وأحمد عبد القادر، بينما قاد مصطفى زيكو خط الهجوم.