تعرف على موعد انطلاق الموسم الثانى من «دولة التلاوة» بمشاركة 25 ألف متسابق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - تتواصل الاستعدادات لانطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، المقرر بدء عرضه يوم 13 نوفمبر المقبل، عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة «WATCH IT»، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب القرآنية الجديدة وإبراز تميز المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

«دولة التلاوة».. منافسات لاكتشاف المواهب القرآنية

وقال الدكتور أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، إن خدمة كتاب الله والعناية بأهله من العلماء والقراء تمثل رسالة أساسية للوزارة، مشيرًا إلى أهمية المسابقات القرآنية في تشجيع الأجيال الجديدة على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وفهم معانيه والتدبر في آياته.

وأوضح أن مسابقة «دولة التلاوة» تمثل مساحة لاكتشاف القراء المتميزين، وإتاحة الفرصة أمامهم لإظهار قدراتهم في فرعي التجويد والترتيل، وفق معايير فنية وعلمية تشمل إتقان أحكام التلاوة، وسلامة الأداء، وجودة الصوت، وذلك تحت إشراف لجان متخصصة تضم نخبة من العلماء والقراء.

25 ألف متسابق في التصفيات الأولية

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم إلى أن التصفيات الأولية للمسابقة انطلقت يوم 5 يوليو 2026، بحضور وزير الأوقاف، في إطار التعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين بلغ نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

وتستهدف المسابقة مواصلة مسيرة المدرسة المصرية العريقة في التلاوة، التي قدمت عبر تاريخها أسماء بارزة، من بينها الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد صديق المنشاوي، بما يعزز مكانة مصر في مجال تلاوة القرآن الكريم.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الثاني من «دولة التلاوة» يوم 13 نوفمبر المقبل، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة «WATCH IT»، وسط ترقب لمنافسات جديدة تسلط الضوء على المواهب القرآنية المصرية.