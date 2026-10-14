مشروب طبيعي لصحة البشرة والشعر والضوافر

المشروبات الصحية من اسهل الحاجات اللي ممكن تمدك بالفيتامينات اللي جسمك محتاجها، والمشروب اللي معانا النهاردة بيحتوي على مزيج فعال من البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات، اللي بتزودك بالطاقة والالياف والعناصر الغذائية الاساسية اللي محتاجها الجسم، واللي بتساعد على تعزيز صحة البشرة والشعر والضوافر. هتحتاجي: - مانجا. - اناناس. - لبن رايب او زبادي يوناني. - من ٤ - ٥ حبات لوز (وممكن تستخدمي اي نوع مكسرات تاني تفضليه). - عسل. طريقة التحضير والاستخدام: 1- هاتي حبة مانجا كبيرة وقشريها وقطعيها مكعبات. 2- حطي المانجا في الخلاط. 3- اغسلي ١/٢ جزرة وقطعيها، وضيفيها للمانجا في الخلاط. ٤- هاتي كام شريحة اناناس وقطعيها قطع صغيرة، وضيفيها للخلاط. ٥- هاتي ١/٢ موزة وقطعيها وضيفيها للخلاط. ٦- وبعدين ضيفي اللوز. ٧- اخفقي الزبادي بالشوكة لحد ما تبقى ناعمة وبعدين ضيفيها لباقي المكونات في الخلاط، وضيفي معلقة كبيرة عسل. ٨- اضربي كل المكونات في الخلاط لحد ما يبقى قوامها ناعم. ٩- صبي الخليط في كوباية، وممكن تضيفي عليه رشة من بذور الشيا على الوش او مكسرات مجروشة. ١٠- اشربي المشروب ده الصبح، ممكن تكتفي بيه كبديل لوجبة الفطار، واشربيه يوميا. ١١- ممكن كمان تضيفي له الفواكه والخضروات المفضلة ليكي والمتوفرة بسهولة. فوايد المكونات: - المانجا، بتحتوي على فيتامينات ومضادات اكسدة بتساعد على مكافحة اثار الاضرار الناتجة عن اشعة الشمس. - الموز، غني بالبوتاسيوم، وده بيخليه مفيد لصحة الشعر والضوافر، كمان بيحتوي على دهون صحية بتعزز قوة الشعر والضوافر وبتحميها من الهشاشة والتكسر. - اللوز،يعتبر مصدر ممتاز للدهون اللي بتساعد على تقوية الضوافر ومنع تساقط الشعر. - الجزر، هو مصدر لفيتامين A المعروف عنه انه بيعزز صحة البصر، وبيلعب دور ممتاز في تحفيز تجديد الخلايا وترميمها، وده بيأدي لبشرة اكتر صحة. - العسل، بيحتوي على انزيمات ضرورية للصحة، وبيساهم في منح البشرة نضارة واشراق. - اللبن الرايب او الزباي، يعتبر اختيار مثالي لصحة الجهاز الهضمي لاحتوائه على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) وده بيساهم بشكل كبير في الحفاظ على توازن البشرة ونعومتها.

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