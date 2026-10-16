طرق تنضيف الغسالة للتخلص من الروايح الكريهة

الغسالة بتحتاج لتنضيف دوري، للتخلص من تراكم المنظفات والاوساخ، اللي مع الوقت بتأدي لحدوث روايح كريهة ونمو العفن والفطريات، وبقايا المنظفات مش بس بتسبب روايح كريهة لكن كمان ممكن يبقى ليها تأثير على اداء الغسالة، المستشعرات الموجودة في الغسالة ممكن تتعرض للانسداد او التغطية ببقايا المنظفات اللزجة، وده هيقلل من كفاءة عملها، عشان كده التنضيف من وقت للتاني هيضمن تنضيف المستشعرات دي، والنهاردة هنتعرف على افضل الطرق لتنضيف الغسالة ومنع تراكم الاوساخ.

كام مرة المفروض تنضفي الغسالة؟

لو مش مكتوب في دليل الغسالة المفروض تتنضف كام مرة، فهي في المتوسط المفروض تتنضف مرة كل ٣٠ دورة غسيل او مرة واحدة في الشهر، ومع ذلك لو لاحظتي ظهور اي ريحة كريهة، او حسيتي ان الغسيل اتعرض لبهتان شديد في الالوان، في الحالة دي تبقى محتاجة تنضيف. Clean Washing Machine 1

افضل منظفات الغسالة:

لو عايزة طريقة سهلة واختيار مريح، بكل بساطة اشتري اقراص تنضيف الغسالات الجاهزة، حطي الاقراص في الغسالة وهي فاضية وسيبيها تشتغل. وتقدري تستخدمي منظف طبيعي سهل وبمكونات بسيطة. Clean Washing Machine

طريقة تنضيف الغسالة:

الادوات المطلوبة:

- ٣ ١/٢ لتر خل.

- ٤٥٠ جرام من البوراكس.

- زجاجة سبراي.

- جوانتي.

- اسفنجة او قطعة قماش.

- الخطوة الاولى: فضي الغسالة

خرجي اي ملابس او اي بقايا (زي الوبر او قطع الورق المبللة) وبعدها صبي الخل ومسحوق البوراكس في حوض الغسالة.

- الخطوة التانية: ابدأي دورة غسيل عادية

سيبي الغسالة تشتغل لمدة دقيقة واحدة لحد ما يمتزج خليط الخل مع البوراكس، ووقفي دورة الغسيل بعد دقيقة او دقيقتين.

- الخطوة التالتة: سيبيه منقوع

سيبي خليط الخل ومسحوق البوراكس في الغسالة لمدة ساعة.

- الخطوة الرابعة: شغلي دورة غسالة مكثفة

اختاري دورة الغسيل الاطول والاكتر قوة، زي دورة “الغسيل المكثف” الدورة دي بتاخد وقت اطول من دورة الغسيل العادية، وبتضمن حركة تقليب اقوى، وكمان بتشمل مرحلة عصر سريعة للتخلص من اكبر قدر ممكن من الرطوبة.

- الخطوة الخامسة: المسح والتنضيف

هاتي زجاجة سبراي واملي نصها بالخل، وكملي الباقي ماية، وبعد ما تخلص دورة الغسيل، رشي محلول الخل المخفف على اسطوانة الغسالة، وعلى الاطار المطاطي اللي حوالين الباب، ومقبض الغسالة، وكمان على درج وضع المنظفات، وسيبي المحلول عليها لمدة دقايق.