في ضيافة الداخلية المصرية.. محمود توفيق ونظيره القطري يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 09:37 مساءً - استقبل السيد/ محمود توفيق - وزير الداخلية ، سعادة الشيخ / خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى - وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلى (لخويا) بدولة قطر ، والوفد المرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.

ومن جانبه أعرب السيد / محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بالوزير الضيف والوفد المرافق لسيادته ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة قطر الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المنظمة بمُختلف أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .

وقد توجت المُباحثات بتوقيع مُذكرة تفاهُم بين الجانبين فى مجال مكافحة الجريمة ، بما يُعزز التعاون الثُنائى وآليات تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.







