أخبار اليمن : 1.4 مليون فلسطيني مهدّدون بأزمة غذائية

1.4 مليون فلسطيني مهدّدون بأزمة غذائيةأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، بأنّ 466 فلسطينياً، بينهم 157 طفلاً، توفوا من جرّاء سوء التغذية والتجويع منذ العام 2024، محذّرةً من استمرار تعرّض أكثر من 1.4 مليون شخص لخطر الأزمة الغذائية حتى نهاية 2026.

وفي 22 أغسطس 2025 أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، حدوث مجاعة في قطاع غزة.

واستخدمت إسرائيل التجويع سلاحا خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق جهات حكومية ومنظمات حقوقية.

وسبق ذلك تفشي الجوع في شمالي القطاع جراء الحصار والقيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية، مما اضطر بعض السكان إلى تناول أعلاف الحيوانات والأعشاب لسد جوعهم.

سوء تغذية حاد

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان بمناسبة يوم الأغذية العالمي الموافق 16 أكتوبر من كل عام- إنّ "معدلات سوء التغذية والتجويع في غزة بلغت مستويات كارثية تفتك بالأطفال وكبار السن والفئات الهشّة".

وأوضحت أنّ عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية والتجويع بلغ 466 منذ العام 2024، بينهم 157 طفلاً، يشكلون نحو ثلث إجمالي الوفيات. وأضافت أنّ 189 حالة وفاة كانت بين كبار السن، بما يمثل 40.5% من إجمالي وفيات التجويع.

وحذّرت من أنّ أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، يشكلون نحو 67% من سكان القطاع، يُتوقع أن يواجهوا مستويات الأزمة الغذائية أو أسوأ حتى نهاية 2026.

وأفادت الوزارة بأنّها سجلت 158 ألفاً وحالة واحدة من سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة، منذ عام 2024 وحتى أغسطس 2026.

وأضافت أنّ من بينهم 28 ألفاً و716 طفلاً يعانون سوء تغذية حادّاً شديداً يهدّد حياتهم، فيما يعاني 12.2% من الأطفال التقزم، في مؤشر على تداعيات نقص التغذية على نموهم.

وذكرت أنّ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ارتفع من 13.6 إلى 33.4 وفاة لكل ألف مولود حيّ بين عامَي 2022 و2025.

وتوقعت الوزارة حاجة 74 ألفاً و200 طفل إلى علاج من سوء التغذية الحاد حتى إبريل/ نيسان 2027.

نحو 4 آلاف حالة فقدان حمل

وفي ما يتعلق بالنساء الحوامل، أعلنت الوزارة أنّ نسبة الإصابة بفقر الدم ارتفعت إلى 61% خلال 2026، مقارنةً بـ41% قبل الحرب.

وكشفت عن تسجيل نحو 4 آلاف حالة فقدان حمل خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف الحالات المسجّلة خلال الأشهر الستة السابقة.

وأضافت أنّ حالة حمل واحدة من كلّ ثلاث حالات في القطاع تُصنّف عالية الخطورة. وأكّدت الوزارة أنّ هذه المؤشرات تعكس اتّساع التداعيات الصحية للأزمة الغذائية لتشمل الأمهات والأجنّة، إلى جانب الأطفال.

مطالبات بتدخل دولي عاجل

وشدّدت وزارة الصحة على أنّ "الحق في الغذاء حق إنساني أصيل لا يسقط بالحرب".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لضمان دخول الغذاء والمكمّلات العلاجية والأدوية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام ومن دون قيود.

ودعت إلى إعطاء الأولوية للأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة لتداعيات سوء التغذية.

كما طالبت بدعم الإنتاج الغذائي المحلي وإعادة إحيائه للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل التداعيات الإنسانية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل والتي ألحقت دمارا واسعا بالبنية التحتية والمرافق الصحية ومصادر الإنتاج الغذائي.

كما أدت الحرب إلى تضرر مساحات زراعية ومنشآت إنتاج غذائي وشبكات مياه، مما أضعف قدرة السكان على توفير احتياجاتهم الأساسية محليا.

وساهم النزوح المتكرر وفقدان مصادر الدخل وارتفاع الأسعار في زيادة اعتماد الأسر على المساعدات الإنسانية، وسط صعوبات في وصولها بصورة منتظمة.

واليوم الجمعة، كشفت منظمة اليونيسف أنّ المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية في غزة ما زالت هشّة، وقد تتراجع بسبب أيّ اضطرابات في الإمدادات الداخلة إلى القطاع الفلسطيني، داعيةً إلى إبقاء كلّ المعابر مفتوحة.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها: "تراجعت معدلات سوء التغذية الحادّ، ولكن طفلاً واحداً فقط من كلّ ثلاثة أطفال دون سن الثانية يحصل حالياً على الحدّ الأدنى من التنوع الغذائي".

ودعت إلى تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة الذي تعرّض لدمار واسع، إذ ما زال نحو 800 ألف طفل نازحين، ويعيش معظمهم في خيام أو مبان غير آمنة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدةً أنّ تحسين المأوى والخدمات الأساسية ضروري لدعم تعافٍ مستدام.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد عن 175 ألف جريح فلسطيني، ودمارا طال 90% من البنى التحتية.