أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة

توقعات بهطول أمطار متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعـد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، وإب، وريمة، والمحويت، وحجة وغرب كل من ذمار، وصنعاء، وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعديـة ونصح باتخاذ إجراءات السلامة.