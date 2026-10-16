مصدر مطلع: استدعاء القائم بالأعمال الكولومبي في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - قال مصدر مطلع، إن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الكولومبي بالقاهرة، للإعراب عن احتجاج مصر الشديد ورفضها القاطع لقيام كولومبيا بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة، باعتبارها خطوة أحادية غير مقبولة تتعارض مع الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة، وتمثل مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن هذا الإجراء يُعد باطلاً ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأضاف المصدر أنه تم التأكيد خلال الاستدعاء على أن مثل هذه الخطوات غير المسؤولة ستكون لها تداعيات سلبية على الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومن شأنها تأجيج التوترات، مشدداً على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.