كشف ملابسات تضرر سيدة من عاطل لقيامه باستدراج نجلتها "طفلة" والتعدي عليها داخل أحد المنازل المهجورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 05:17 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بإستدراج نجلتها "طفلة" والتعدى عليها داخل أحد المنازل المهجورة وإحداث إصابتها بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من (ربة منزل ، وبرفقتها نجلتها "سن 13" الظاهرتين بمقطع الفيديو – مقيمتين بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإستدراج نجلتها لأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم ومحاولة التعدى عليها وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة وحال قيام الطفلة بالإستغاثة بالأهالى لاذ بالهرب.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته قرر بإستدراج المجنى عليها بقصد التعدى عليها إلا أنه لم يتمكن من ذلك لمقاومتها وإستغاثتها بالإهالى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.