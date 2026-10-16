توغلات إسرائيلية في جنوب سوريا

توغلات إسرائيلية في جنوب سورياشهد الجنوب السوري تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة، تمثلت بإطلاق نار باتجاه أراضٍ زراعية في ريف القنيطرة، وتوغل عسكري في بلدة عابدين بريف درعا الغربي، تخللته عمليات دهم وتفتيش للمنازل، وسط تصاعد مخاوف الأهالي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتأثيرها على حياتهم ومصادر رزقهم.

في التفاصيل، أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع تل الأحمر الغربي بريف القنيطرة، اليوم، النار باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة كودنة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأثارت الحادثة مخاوف السكان، ولا سيما المزارعين الذين يعتمدون على الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة لتأمين معيشتهم، في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة وما تفرضه من مخاطر على الأنشطة الزراعية وحركة الأهالي.

وفي ريف درعا الغربي، انسحبت القوات الإسرائيلية فجر اليوم من بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك، عقب توغل استمر عدة ساعات، نفذت خلاله عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدأ التوغل مساء أمس بمشاركة نحو عشر آليات عسكرية في الدفعة الأولى، بعدما طوقت القوات الإسرائيلية البلدة من جهتي بيت آره وطريق الشجرة، قبل أن تتقدم إلى داخلها وتنفذ عمليات تفتيش.

وأشار المرصد إلى أنّ القوات الإسرائيلية أطلقت النار أثناء ملاحقتها شباناً في السهول الزراعية المحيطة بالبلدة، بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية واستطلاعية على ارتفاع منخفض فوق المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار التوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة، وما يرافقها من دخول إلى المناطق السكنية وتفتيش للمنازل وإطلاق نار بالقرب من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يثير قلق السكان بشأن سلامتهم وقدرتهم على الوصول إلى ممتلكاتهم وممارسة أعمالهم اليومية.

ويوم أمس، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إنّ عدم التوصل إلى اتفاق أمني جديد لا يعفي إسرائيل من التزاماتها القانونية بموجب الاتفاق القائم.

وأكد علبي أنّ سوريا أجرت محادثات أمنية مباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية، مشدداً على أنّ هذه الاتصالات لا تلغي اتفاق فض الاشتباك أو الالتزامات المترتبة عليه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأشار المندوب السوري إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، بما تشمل من توغلات عسكرية وتجريف للأراضي والتضييق على السكان ومنعهم من الوصول إلى ممتلكاتهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى ترجمة مواقفه الداعمة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها إلى خطوات عملية تسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سكان الجنوب السوري، محذراً من أنّ تداعيات استمرار هذه الانتهاكات لا تقتصر على الأراضي السورية، بل قد تمتد إلى المنطقة بأسرها.