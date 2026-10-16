بيراميدز يفوز على المريخ بنتيو بهدف فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 08:13 مساءً - انتهت مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو بطل جنوب السودان بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما باستاد جوبا الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمود صابر هدف فوز بيراميدز في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وأجرى رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، عدة تغييرات مع بداية الشوط الثاني، حيث دفع بأحمد عاطف قطة ويوسف أوباما بدلًا من مصطفى زيكو وأحمد توفيق، قبل أن يشارك ناصر ماهر ونذير بو علي على حساب محمود زلاكة وأحمد عبد القادر.

وفي الدقائق الأخيرة، دفع موكوينا بوليد الكرتي بدلًا من عبد الرحمن مجدي، في إطار محاولاته للحفاظ على التقدم.

وشهدت الدقيقة 90 طرد محمود مرعي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، كما حصل أحمد سامي على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض.

ويغيب المدافع إياد العسقلانى عن مباراة الإياب أمام بطل جنوب السودان والمحدد لها مساء يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، للإيقاف بجانب غياب محمود مرعي.

تشكيل بيراميدز أمام المريخ بنتيو

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي

ـ خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - إياد العسقلاني

ـ خط الوسط: أحمد توفيق - محمود صابر - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - أحمد عبد القادر

ـ خط الهجوم: مصطفى زيكو

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز : زياد هيثم - كريم حافظ - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - ناصر ناهر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - نذير بو علي.