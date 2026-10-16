تباين أسعار النفط

تباين أسعار النفطتباينت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار 14 سنتا، أو ما يعادل نسبة 0.13 بالمئة، لتسجل 105.92 دولار للبرميل عند التسوية.

من ناحية أخرى ارتفعت العقود الآجلة ‌لخام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي بمقدار 2.88 دولار، أو بنسبة 3.03 بالمئة، لتسجل 97.97 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أعلنت اليوم عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ‌خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.