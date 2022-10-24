انت الان تتابع خبر من هو صبحي سكر وما سبب ارتباط اسمه بأنهيار البورصة تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم صبحي سكر وزاد الاهتمام بهذه الاسم في الآونة الأخيرة وما هو سبب ارتباط هذا الاسم بانهيار سوق المناخ الشهير وانهيار سوق البورصة والأسهم في ذلك الوقت، هذا ما سوف نعرفه في هذا المقال عن حياة صبحي سكر وعن عمره وقصته مع السوق المناخ وبعض التفاصيل الاخرى فهيا بنا.

من هو صبحي سكر ويكيبيديا

صبحي سكر هو رجل يحمل الجنسية السورية حيث ولد في إحدى مدن جمهورية سورية وهو رجل أعمل مشهور بشكل كبير، حيث يعد صبحي من أشهر الشخصيات الريادية في دولة سوريا والخليج العربي، حيث يملك أكبر الشركات الاقتصادية والعقارية والاستثمارية في الوطن العربي، وبتأكيد لديه علاقات كبيرة مع شخصيات بارزة في دول الخليج وخاصة في الكويت والمملكة العربية السعودية، ونظرا لهذه العلاقات فقد ساعدته على اكتساب شهرة كبيرة مما أثمر عليه في تطوير محلب عمله في الاستثمار.