انت الان تتابع خبر التوعية تحذر من الساعات الأشد حرارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بينت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، أن الوقت ما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، هو الأشد خطورة خلال أثناء موجة الحر، وناشدت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية أثناء ذلك الوقت.



كما ذكرت إرشادات وطرق للوقاية من ضربة الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كعدم القيام بأي مجهود كبير في الطقس شديد الحرارة مثل ممارسة الرياضة أو القيام بأي عمل شاق ومجهود كبير، إلى جانب الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب الماء والسوائل.



كما بينت المديرية أن الأطفال أقل مقاومة من البالغين، والأفضل عدم السماح لهم باللعب خارج المنزل، أو إرسالهم للشراء، خاصة في الساعات الأشد حرارة.

