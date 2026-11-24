احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب بنما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2026، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور الـ32.

موعد مباراة مصر وبنما في كأس العالم للناشئين

تقام مباراة منتخب مصر أمام بنما غدًا الأربعاء 25 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالبطولة.

موقف منتخب مصر قبل مواجهة بنما

يدخل منتخب مصر المباراة محتلاً المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد (3) نقاط، بعدما حقق الفوز على قطر بهدفين دون رد في الجولة الثانية، عقب خسارته أمام اليونان بنتيجة (2-1) في الجولة الافتتاحية.

ويحتاج الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بنما لتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي، ومواصلة مشوارهم في البطولة العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنما في كأس العالم للناشئين

تترقب الجماهير المصرية متابعة المواجهة التي تمثل محطة مهمة في مشوار ناشئي الفراعنة بكأس العالم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل البث التلفزيوني وفق خريطة القنوات الناقلة للبطولة.