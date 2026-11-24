احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - شهد شارع الوداد المتفرع من شارع ابن مالك بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، انهيارًا داخليًا بأحد العقارات القديمة، ما أسفر عن انهيار عدد من الغرف وسقوطها، وسط حالة من الاستنفار بين قوات الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بداية الواقعة

تلقى قسم شرطة العطارين إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بانهيار أسقف داخلية بعقار قديم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، يرافقها رجال الحماية المدنية، إلى موقع الحادث.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها حاليًا لرفع الأنقاض والبحث عن أم وابنتيها، يُشتبه في وجودهن أسفل الغرف المنهارة، وسط متابعة ميدانية لعمليات الإنقاذ.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية جهودها في موقع الحادث، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، واتخاذ الإجراءات اللازمة.