احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - الكشف على 1180 حالة في تخصص الرمد.. و1470 حالة من خلال العيادات الشاملة.. وصرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها



العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمختلف المحافظات بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة ضي الخير للأعمال الإنسانية، بقرية "كفر الجرايدة" التابعة لمركز "بيلا"، محافظة كفر الشيخ، على مدار يومي 17 و18 من نوفمبر الجاري، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن تنظيم هذه القافلة، التي تضمنت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة وتخصص الرمد، يأتي استكمالًا وتأكيدًا للدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا في سبيل توفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأفادت رئيس اللجنة، في تقريرها، بأن القافلة قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وأجرت الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب صرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأسفرت جهود القافلة على مدار اليومين، حسبما أوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، عن الكشف على إجمالي 2650 مواطنًا، حيث تم الكشف على 1180 حالة في تخصص الرمد، وصرف 358 نظارة طبية للمواطنين المستحقين، وكذا تحديد 150 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد. فضلًا عن الكشف على 1470 حالة من خلال العيادات الشاملة، وتحديد 95 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، كما تم صرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها.

وأكدت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات رمد أو عمليات جراحية، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وتعزيز مظلة الحماية الصحية.

وفي ضوء الخدمات التي قدمتها القافلة بمحافظة كفر الشيخ، أعربت الدكتورة نجلاء عبد المنعم عن تقديرها لمؤسسة ضي الخير للأعمال الإنسانية، لدورها في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذه القافلة تمثل بداية للتعاون بين اللجنة والمؤسسة، مع العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة ضي الخير ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وتنفيذ المزيد من القوافل الطبية التي تستهدف المواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

ونوهت من خلال تقريرها إلى أنه في إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، تم عقد لقاء مع محافظ كفر الشيخ، وعضو مجلس إدارة جمعية ضي الخير للأعمال الإنسانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والاستجابة للاستغاثات الطبية، بما يسهم في تعزيز رضا المواطن، والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين، لاسيما بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشاد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، خلال هذا اللقاء، بالجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وما قدمته في المحافظة من توفير الخدمات الطبية المجانية لمواطنيها، مثمنًا التعاون القائم بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم القوافل الطبية، والوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

فيما أعربت رئيس اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ كفر الشيخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على التنسيق والتعاون المثمر، والدعم المقدم خلال أعمال القافلة، بما ساهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المستفيدين على النحو الأمثل.