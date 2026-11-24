احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 11:25 صباحاً - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نشر (80) نموذجًا استرشاديًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا الأزهرية، بواقع (5) نماذج لكل مادة دراسية، وذلك في إطار الاستعداد المبكر للامتحانات وتدريب الطلاب على نظم الاختبارات الحديثة، وتعريفهم بطبيعة الأسئلة وأنماطها، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الورقة الامتحانية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ضمن جهود الأزهر لتطوير منظومة التعليم والتقويم والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

5 نماذج استرشادية لكل مادة لتدريب الطلاب على الامتحانات

وجاء نشر النماذج بتوجيهات الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والشيخ حميد حامد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، بما يضمن تكامل الجهود التعليمية والفنية والإدارية لخدمة الطلاب وتحقيق الاستعداد الجيد للامتحانات.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن تخصيص (5) نماذج استرشادية لكل مادة دراسية يهدف إلى توفير فرص تدريبية متنوعة أمام الطلاب، تساعدهم على التعرف إلى أنماط الأسئلة المختلفة، وتنمية مهارات الفهم والتحليل والتطبيق، والتدرب على إدارة الوقت وتنظيم الإجابات.

كما تتيح النماذج للطلاب فرصة قياس مستواهم العلمي وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم قبل أداء الامتحانات الفعلية، بما يساعدهم على معالجة أوجه القصور وتحسين مستوى الاستعداد.

أبو اليزيد سلامة: النماذج تدعم تطبيق نظام البكالوريا الأزهرية

وأكد الدكتور أبو اليزيد سلامة أن إتاحة هذه النماذج تمثل إحدى الآليات العملية لدعم تطبيق نظام البكالوريا الأزهرية، وتعزيز جاهزية الطلاب للتعامل مع أساليب التقويم المختلفة، بما يسهم في الانتقال من الاعتماد على الحفظ والاستظهار إلى قياس الفهم ونواتج التعلم، والقدرة على توظيف المعارف والمهارات.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب إلى الاستفادة من النماذج الاسترشادية والتدرب على حلها بصورة منتظمة، كما وجّه المعلمين إلى توظيفها في المراجعات والتدريبات الصفية، ومناقشة الإجابات مع الطلاب، بما يسهم في رفع مستوى استعدادهم للامتحانات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

رابط تحميل نماذج امتحانات البكالوريا الأزهرية للصف الأول الثانوي

ويمكن لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا الأزهرية تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:(https://mtrl.azhar.gov.eg/education/expexams/index.htm)

واختتم قطاع المعاهد الأزهرية بالتأكيد على أن نشر النماذج الاسترشادية يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتوفير الدعم التعليمي اللازم لهم، وتطوير منظومة التقويم بما يحقق أهداف البكالوريا الأزهرية، ويحافظ على الهوية الأزهرية ويواكب متطلبات التطوير التربوي والتعليمي.