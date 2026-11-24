احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 11:25 صباحاً - أكدت مديريات التربية والتعليم أن امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية تُعقد أثناء اليوم الدراسي، وفقًا للمواعيد والجداول التي تحددها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مع الالتزام بعدم الإخلال بانتظام الدراسة أو التأثير على حضور الطلاب بالمدارس.

وشددت على ضرورة انتظام العملية التعليمية خلال فترة عقد امتحانات الشهر، واستمرار شرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية المحددة للفصل الدراسي الأول، بما يضمن تحقيق الاستفادة التعليمية للطلاب وعدم تعطيل اليوم الدراسي بسبب الامتحانات.

وأوضحت أن امتحانات شهر نوفمبر تأتي في إطار منظومة التقييم المستمر للطلاب، وقياس نواتج التعلم ومدى استيعابهم للمقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال الشهر، مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكدت أهمية التزام المدارس بالتعليمات المنظمة لعقد الامتحانات، وتحقيق التوازن بين إجراء التقييمات الشهرية واستمرار الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.