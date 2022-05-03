انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو يخلع ملابسه ويحتضن هذه الفتاة ويفجّر الردود والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، نشرلاعب كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو، صورة حديثة له بدون ملابس من الأعلى، وهو يحمل طفلته الرضيعة التي ولدت منذ فترة بسيطة بين ذراعيه، وعلق: "إلى الأبد يا حبيبتي".

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة رونالدو مع الصورة التي وصفت بالمؤثرة، وتم تداولها عبر حساباتهم مع تعليقات تعبر عن حبهم لهذا اللاعب الاسطورة.

يذكر ان كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز قد أعلنا وفاة توأم طفلتهما، فور ولادته، وقالا: "بالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة"، وقدموا شكرهما للأطباء والممرضات الذين قدموا الرعاية والدعم، وطالبوا الجميع بمنحهم الخصوصية في هذا الوقت الصعب، وختموا رسالتهما: "ولدنا.. أنت ملاكنا.. سنحبك للأبد".

وعلى صعيد آخر، بدا النجم البرتغالي متأثرا عقب نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء امس الاثنين، حيث ساهم بتحقيق الانتصار لفريقه بنتيجة 3-0 على برينتفورد، بعد ان قدم أداء جيدا وسجل هدفا من ركلة جزاء.

وبعد نهاية اللقاء الذي يعتبر الأخير لمانشستر يونايتد على أرضه في ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، ظهر رونالدو وكأن عينيه تدمعان خلال تحية الجماهير، ثم نظر إلى الكاميرا وقال مبتسما: "لم أنته بعد".

وتأتي رسالة رونالدو وسط أخبار كثيرة تشير إلى قرب انتقاله من "الشياطين الحمر" بعد موسم واحد، بسبب رغبة النادي بالاعتماد على لاعبين شبان، وأنباء أخرى أشارت إلى أن رونالدو يرغب بالمشاركة بدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يتحقق مع يونايتد.



