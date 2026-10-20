البيئة تعلن بدء توريد وزراعة 3620 شجرة ببنى سويف بالطرق والمحاور والمدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المساحات الخضراء وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن بدء أعمال توريد وزراعة 3620 شجرة بمحافظة بني سويف، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون وذلك لزراعة وتشجير عددا من الطرق والمحاور الرئيسية وثلاث مدارس، بما يدعم زيادة الغطاء النباتي، وتحسين المظهر الحضاري، وتعزيز المساحات الخضراء في الأماكن التي يستخدمها المواطنون يوميا.

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن خطة التشجير بمحافظة بني سويف والمواقع المستهدفة، وذلك في إطار متابعة جهود التوسع في المساحات الخضراء بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف زراعة إجمالي 3620 شجرة من نوعي البونسيانا والكونوكاربس، مع توجيه أعمال التشجير إلى الطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في تحسين المشهد البصري للشوارع، وزيادة الغطاء النباتي في المناطق العمرانية، وتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة، مع مراعاة طبيعة المواقع والمساحات المتاحة وملاءمة الأشجار للبيئة المحيطة.

وأشار التقرير إلى أن خطة التشجير تشمل ثلاث مدارس، هي مدرسة برايت ستارز، ومدرسة الحي الخامس للتعليم الأساسي، ومدرسة النهضة الرسمية للغات، في إطار الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل المنشآت التعليمية، وتحفيز الطلاب على التعرف إلى أهمية الأشجار والحفاظ على البيئة من خلال الممارسة اليومية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التوسع في التشجير يمثل أحد مسارات دعم الاستدامة البيئية وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظات، مشيرة إلى أهمية تنفيذ الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية، واختيار الأشجار الملائمة لطبيعة كل موقع، مع الاهتمام بالري والرعاية والمتابعة بعد الزراعة، لضمان استمرار الأشجار ونموها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باستمرار التنسيق مع محافظة بني سويف والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة التشجير، بما يسهم في زيادة الغطاء النباتي وتحسين المظهر الحضاري للطرق والمدارس، مع التأكيد على أن الحفاظ على الأشجار ورعايتها مسؤولية مستمرة لضمان بقائها وتحقيق العائد البيئي المستهدف منها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن متابعة خطط التشجير بالتنسيق مع المحافظات تستهدف تنفيذ الأعمال بالمواقع المحددة ومراعاة الاعتبارات الفنية والبيئية، مع الاهتمام باستدامة الأشجار وعدم الاكتفاء بزراعتها، بما يدعم تحقيق نتائج مستمرة من جهود التوسع في المساحات الخضراء.