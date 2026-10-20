10 بوابات إلكترونية وسيارات كهربائية لاستقبال زوار تعامد الشمس بأبوسمبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - أكد الدكتور أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتنظيم حركة الزائرين داخل المنطقة الأثرية، تزامنًا مع احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، المقرر إقامتها يوم 22 أكتوبر الجاري، من خلال تجهيز بوابات إلكترونية ومسارات منظمة للدخول، وتوفير وسائل نقل ميسرة للزائرين.

10 بوابات إلكترونية لتنظيم الدخول

وأوضح مدير آثار أبوسمبل، أنه تم تجهيز 10 بوابات دخول إلكترونية لتنظيم حركة الزائرين، وتحقيق الانسيابية في إجراءات الدخول، والحد من التكدس، بما يضمن سهولة استقبال الأعداد المتوافدة لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة.

مسارات منظمة وإجراءات أمنية

وأضاف، أنه جرى إعداد وتنظيم مسارات الدخول والاصطفاف داخل المنطقة الأثرية، بما يسهم في إدارة حركة الزائرين بصورة منظمة وآمنة، إلى جانب تجهيز أجهزة فحص الحقائب والمعدات الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لدعم الإجراءات الأمنية وتنظيم عملية الدخول.

سيارات كهربائية لخدمة الزائرين

وأشار الدكتور أحمد مسعود إلى توفير سيارات كهربائية لنقل الزائرين داخل المنطقة الأثرية، وتيسير حركة التنقل، خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي تحتاج إلى مساعدة، بما يضمن توفير تجربة زيارة أكثر سهولة وراحة خلال الاحتفالية.

ومن المقرر أن تشهد معابد أبوسمبل جنوب أسوان، يوم 22 أكتوبر، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، التي تجذب الزائرين والسائحين من مختلف أنحاء العالم لمتابعة هذا الحدث الفلكي الفريد الذي يعكس براعة المصري القديم في علوم الفلك والهندسة المعمارية.