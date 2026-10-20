ضبط شخص غسل (15) مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، لقيامه بغسل الأموال من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بمبلغ (15) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.